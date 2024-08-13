В Уфе волонтёры плетут масксети для бойцов СВО

Не могли остаться в стороне. Второй год волонтёры Уфы плетут сети для участников СВО, отправляя их в зону боевых действий. Среди них есть и те, чьи родственники ушли защищать Родину. Цех начал работать в марте прошлого года. За все это время там сплели более 300 сетей.

Когда мы только открылись, волонтеров было мало. Мы начали потихоньку о себе давать знать, приглашали волонтеров, привлекали, обучали, показывали, как это все делается, осваивали плетение сетей. Поначалу кто-то не справлялся, кому-то было тяжело, потому что эта работа стоячая. Самые стойкие остались.

Гульнара Юферова, куратор цеха «Черниковка» волонтёрского движения «Масксети Щит Уфа»

Я руководитель клуба здравожителей, у меня работа с ребятами с ОВЗ и пенсионерами. И вот когда сюда к нам в «Улей» переехал этот цех, мы очень долго слышали, что там что-то происходит важное. Когда я сюда заглянула осенью прошлого года, я поняла, что вот здесь мне место.

Альмира Киебаева, волонтёр

Сейчас организация осваивает плетение нашлемников и планирует наращивать обороты. Со слов волонтёров, им не хватает мужских рук. Сейчас среди волонтеров преимущественно женщины, которым самостоятельно приходится плести сети, таскать тяжелые заготовочные бобины с лентами и другие габаритные материалы.

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