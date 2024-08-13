В Уфе волонтёры плетут масксети для бойцов СВО

Я руководитель клуба здравожителей, у меня работа с ребятами с ОВЗ и пенсионерами. И вот когда сюда к нам в «Улей» переехал этот цех, мы очень долго слышали, что там что-то происходит важное. Когда я сюда заглянула осенью прошлого года, я поняла, что вот здесь мне место.

Альмира Киебаева, волонтёр