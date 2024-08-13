В Уфе волонтёры плетут масксети для бойцов СВО

Не могли остаться в стороне. Второй год волонтёры Уфы плетут сети для участников СВО, отправляя их в зону боевых действий. Среди них есть и те, чьи родственники ушли защищать Родину. Цех начал работать в марте прошлого года. За все это время там сплели более 300 сетей.
Сейчас организация осваивает плетение нашлемников и планирует наращивать обороты. Со слов волонтёров, им не хватает мужских рук. Сейчас среди волонтеров преимущественно женщины, которым самостоятельно приходится плести сети, таскать тяжелые заготовочные бобины с лентами и другие габаритные материалы.