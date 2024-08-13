В Учалах благоустраивают территории по программе «Башкирские дворики»

В городе Учалы в рамках программы «Башкирские дворики» благоустраивают дворы домов по улицам Ахметгалина и Башкортостана. К октябрю там появятся спортивная и игровая площадки, дополнительные парковочные места, тротуар из брусчатки, уложат новый асфальт, заменят бортовые камни.
Реализация республиканской программы началась пять лет назад по инициативе Радия Хабирова. За это время в регионе привели в порядок более тысячи дворов. Ежегодно благоустройство позволяет улучшить качество жизни десятков тысяч людей, в частности, в прошлом году его результаты ощутили 50 тыс. жителей городов и сел, а за все время реализации программы – более 400 тыс. человек.
В прошлом году по программе «Башкирские дворики» в городе была благоустроена площадь на улице Кирова. Бывшая детская площадка сильно обветшала, и играть там было небезопасно. Также были разбиты бордюры, асфальт, не хватало парковочных мест и уличного освещения. После ремонта во дворе стало не только красиво, но и безопасно.