В Учалах благоустраивают территории по программе «Башкирские дворики»

В городе Учалы в рамках программы «Башкирские дворики» благоустраивают дворы домов по улицам Ахметгалина и Башкортостана. К октябрю там появятся спортивная и игровая площадки, дополнительные парковочные места, тротуар из брусчатки, уложат новый асфальт, заменят бортовые камни.

Реализация республиканской программы началась пять лет назад по инициативе Радия Хабирова. За это время в регионе привели в порядок более тысячи дворов. Ежегодно благоустройство позволяет улучшить качество жизни десятков тысяч людей, в частности, в прошлом году его результаты ощутили 50 тыс. жителей городов и сел, а за все время реализации программы – более 400 тыс. человек.