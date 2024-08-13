В Уфе прошёл спортивный фестиваль «Из прошлого – в будущее»

Строим спортивное будущее! В уфимском парке «Кашкадан» состоялся фестиваль «Из прошлого – в будущее». Он объединил празднование Дня физкультурника и Дня строителя. Всего в этот день за победу боролись около 500 человек самых разных возрастов. Команды могли быть смешанные, например, в стритболе парни играли против девушек.