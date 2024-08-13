В Бирском районе фонд соцподдержки помогает бойцам СВО и их семьям

Провели водопровод, канализацию, установили окна. Решение бытовых вопросов – важная работа, которую проводят по заявкам военнослужащих и членов их семей. В Бирском районе, например, работает фонд социальной поддержки, нацеленный на всестороннюю поддержку особой категории граждан.

Обычные удобства для пенсионерки Нины Князевой ещё недавно казались непозволительной роскошью. В этом доме женщина прожила полвека без воды и канализации. Лишь недавно блага цивилизации дошли и до нее. В доме до сих пор стоит умывальник. Правда, теперь уже как напоминание о прошлом. Все эти годы женщина была вынуждена брать воду из уличной колонки. В день делала по несколько рейсов. Готовить особенно тяжело было зимой.

Вот уже почти два года оба сына женщины служат на СВО как мобилизованные. По словам Нины Андреевны, один из них просил Радия Хабирова помочь провести водопровод, когда глава республики навещал их на позициях. Заявку передали. Выполнением занялся бирский благотворительный фонд. Волонтеры решили пойти дальше: пенсионерке также установили санузел.

Волонтеры благотворительного фонда помогли и непосредственному участнику спецоперации. Боец с позывным «Татарин» пока на плановом лечении. За это время решил построить дом. Окна мужчине установили бесплатно. А еще чиновники из администрации пообещали взять на контроль проведение коммуникаций. Как надеется «Татарин», эту зиму его семья будет встречать в новом доме.