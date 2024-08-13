Жители Башкирии могут проверить репродуктивное здоровье

Проверить свое репродуктивное здоровье может каждый – с этого года стартовало новое направление в программе бесплатной диспансеризации. Женщины проходят обследование и сдают анализы в женской консультации либо у акушера-гинеколога в поликлинике по месту жительства. Такую процедуру могут пройти и мужчины.
11 месяцев назад уфимка Анастасия Алексеева впервые взяла на руки своего малыша. Наслаждаясь материнством, в женскую консультацию она пришла проверить свое здоровье после родов и сдать необходимые анализы.
Диспансеризация позволяет убедиться, что будущие родители готовы к планированию ребенка. Минздрав России определил репродуктивный возраст для женщин и мужчин – от 18 до 49 лет, для первородящих – до 29.
Обследование состоит из двух этапов. На первом будущие мамы проходят анкетирование и консультируются с акушерами-гинекологами, врачи выявляют проблемы и признаки заболеваний, которые могут повлиять на саму беременность и возможность иметь детей. Женщины от 18 до 29 лет сдают обязательные анализы на отсутствие инфекций, передающихся половым путем.
Здоровье будущего малыша зависит одинаково от мамы и от папы. Поэтому перед зачатием ребенка мужчинам также необходимо посетить специалистов.
Для прохождения бесплатного обследования можно обратиться в регистратуру поликлиники по месту проживания – будущую маму без записи проводят к акушеру-гинекологу. С момента запуска нового направления диспансеризации в Башкортостане свое здоровье проверили более 10 тысяч женщин, из них около 15% направили на второй этап.