Жители Башкирии могут проверить репродуктивное здоровье

Проверить свое репродуктивное здоровье может каждый – с этого года стартовало новое направление в программе бесплатной диспансеризации. Женщины проходят обследование и сдают анализы в женской консультации либо у акушера-гинеколога в поликлинике по месту жительства. Такую процедуру могут пройти и мужчины.

11 месяцев назад уфимка Анастасия Алексеева впервые взяла на руки своего малыша. Наслаждаясь материнством, в женскую консультацию она пришла проверить свое здоровье после родов и сдать необходимые анализы.

Я планирую вторую беременность, и мне хотелось пройти обследование перед беременностью. Я узнала о том, что мой возраст попадает под диспансеризацию, и решила пройти полное обследование в женской консультации. Для меня материнство – это настоящее счастье, я вообще обожаю своего ребенка. Хотелось бы, чтобы этого счастья было больше. Анастасия Алексеева

Диспансеризация позволяет убедиться, что будущие родители готовы к планированию ребенка. Минздрав России определил репродуктивный возраст для женщин и мужчин – от 18 до 49 лет, для первородящих – до 29.

Цель этой диспансеризации – подготовить женщину к рождению ребенка, чтобы она была обследована, здорова и, желательно, чтобы пришла в женскую консультацию с фразой не «здравствуйте, я беременна», а «здравствуйте, я планирую беременность». Елена Ушакова, заведующая женской консультацией поликлиники №43 г. Уфы

Обследование состоит из двух этапов. На первом будущие мамы проходят анкетирование и консультируются с акушерами-гинекологами, врачи выявляют проблемы и признаки заболеваний, которые могут повлиять на саму беременность и возможность иметь детей. Женщины от 18 до 29 лет сдают обязательные анализы на отсутствие инфекций, передающихся половым путем.

Если же у женщины в этот период выявлены какие-то отклонения в анализах, она переводится на второй этап. На втором этапе проводится дополнительное обследование: УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез. У женщин 39-40 лет также берутся анализы на вирус папилломы человека, инфекции, передающиеся половым путем. Елена Ушакова, заведующая женской консультацией поликлиники №43 г. Уфы

Здоровье будущего малыша зависит одинаково от мамы и от папы. Поэтому перед зачатием ребенка мужчинам также необходимо посетить специалистов.

Проводится также оценка репродуктивного здоровья мужчин, включающая в себя анкетирование, осмотр уролога, также при необходимости, по показаниям на втором этапе – обследование на инфекции, передающиеся половым путем, ультразвуковая диагностика и спермограмма. Альфия Усманова, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №43 г. Уфы