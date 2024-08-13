В Бирском районе Башкирии проводят модернизацию в 11 школах

В республике в ближайшие несколько лет намерены отремонтировать еще 360 школ. Соответствующую заявку башкирские власти направили в Минпросвещения страны. Тем временем в рамках федеральной программы в общеобразовательных учреждениях вовсю проводятся ремонтные работы. В Бирске, например, модернизацию проводят сразу в 11 школах.

Работы в школе села Угузево идут без лишней суеты. Ремонт рассчитан на два года и, как говорят подрядчики, идёт с опережением графика. Наполовину объект уже готов. К декабрю реконструкцию планируют завершить на 90%. Угузевская школа – 1979 года постройки, капитальный ремонт ни разу не проводили. Работы были очень необходимы, говорит руководство.

В Угузевской школе обучаются дети из трёх окрестных деревень – всего 26 учеников. При этом мощности рассчитаны на 174 ребенка. Руководство надеется в ближайшей перспективе довести число обучающихся хотя бы до полусотни, а также привлечь молодых специалистов. Тем более после такого капитального преобразования.

Бирский район – лидер по количеству одновременно ремонтируемых школ. В этом году на модернизации здесь сразу 11 общеобразовательных учреждений: из них три – городские, остальные – на селе. Все с двухлетним циклом ремонта.

Всего же в Башкортостане в текущем году по федеральной программе ремонтируют 31 школу. Шесть учебных заведений откроют свои двери уже к ближайшему Дню знаний, а оставшиеся 25 – в следующем году. Как не раз говорил глава республики, условия для качественного обучения и воспитания необходимо создать повсеместно: и в сельской глубинке, и в городах.