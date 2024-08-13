В Башкирии на аэродроме «Первушино» возобновили занятия по парашютному спорту

В Кушнаренковском районе на аэродроме «Первушино» возобновились занятия по парашютному спорту. Спустя долгое время центр возобновил работу в новом формате. Почувствовать эйфорию свободного падения может каждый и без длительной подготовки. Вот и съемочная группа БСТ не устояла, также совершив прыжок.

Перед прыжком – небольшой ритуал. Так парашютисты желают друг другу удачи и подбадривают новичков. Говорят, немного отвлекает перед самым экстремальным шагом в жизни.

22 секунды свободного полета, скорость – 180 километров в час. Ощущение, как будто в невесомости, после чего рывок – и ты уже под куполом парашюта, рассказывает наша коллега Альфина Кильдиярова. Для нее это первый прыжок. Как говорит, страха не было. Ведь в тандеме – опытный инструктор.

Каждый желающий совершить прыжок с парашютом сначала проходит подробный инструктаж. Теория – обязательный этап для всех. А вот практические занятия на тренажере – для тех, кто собирается прыгать самостоятельно. Обучение занимает около четырех часов, после чего все проходят экзамен. Свой первый прыжок без инструктора отважился совершить и наш оператор Булат Садриев.

Центр парашютных прыжков на аэродроме «Первушино» только начал свою работу. Основная цель – позволить каждому получить незабываемые впечатления от свободного полета.