Радий Хабиров рассказал о разработке программы «Башкортостан 3.0»

Радий Хабиров провел встречу со штабом общественной поддержки кандидата на пост Главы Республики. Мероприятие проходило в формате диалога в уфимском кампусе. Были озвучены идеи развития региона на ближайшие годы. В частности, Радий Хабиров рассказал о том, что идет разработка программы «Башкортостан 3.0», которая определит становление региона до 2030 года.

Она затронет все сферы жизни. В начале работы Радия Хабирова было озвучено много грандиозных планов. Не всё удалось выполнить в силу объективных причин: пандемия, санкционное давление, спецоперация. При этом все поставленные задачи не снимаются. Но сейчас ключевой акцент — на поддержке бойцов СВО и членов их семей, а для этого власти и дальше должны эффективно развивать экономику.

Радий Хабиров, например, рассказал о том, что до конца года Башкортостан каждый месяц будет отправлять солдатам по 500 беспилотников, которые, к слову, начали производить в регионе.