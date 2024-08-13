В Башкирии активно идёт предвыборная кампания

Выдвиженец от «Новых Людей» Ильшат Тимерьянов, например, деятельно рассказывает о себе. Самая молодая партия завоевывает внимание потенциальных избирателей, проводя различные агитационные мероприятия и встречи в своих штабах. По словам Тимерьянова, костяк партии составляют молодые люди. Соответственно, и программа кандидата нацелена на прогрессивные изменения.

Основные пункты моей программы заключаются в свободе предпринимательства, улучшения городской среды и сферы ЖКХ. Кроме того, мы выступаем за прогрессивные идеи в цифровом пространстве. Ильшат Тимерьянов, кандидат на должность Главы Республики Башкортостан

В высшей фазе своей активности работает и штаб кандидата от КПРФ Артура Шайнурова. За тот небольшой промежуток времени, который остался до выборов, члены штаба пытаются охватить максимальное число избирателей. Это и встречи, и раздача агитационных материалов, работа с электоратом. Артур Шайнуров — опытный кандидат, за его плечами участие в выборах различных уровней.

Приятно, что сегодня наши жители проявляют интерес. Для меня это большая работа с экономистами, юристами. Артур Шайнуров, кандидат на должность Главы Республики Башкортостан

Не менее опытный кандидат — и представитель от ЛДПР Иван Сухарев, который ранее уже участвовал на выборах главы республики. В штабе также активно готовят раздаточный материал и проводят встречи с избирателями.

Так я делаю каждый год, чтобы в динамике отследить те проблемы, которые у вас есть, потому что только общаясь и встречаясь с вами, можно узнать о тех проблемах, которые у вас есть, и постараться их решить. Иван Сухарев, кандидат на должность Главы Республики Башкортостан

Собрать как можно больше обращений и пожеланий от избирателей, чтобы затем расширить свою программу, — такую задачу поставил перед собой штаб кандидата от «Справедливороссов» Владимира Нагорного. Тезисы уже есть: это и борьба с бедностью, и снижение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ.