В Башкирии активно идёт предвыборная кампания

Выдвиженец от «Новых Людей» Ильшат Тимерьянов, например, деятельно рассказывает о себе. Самая молодая партия завоевывает внимание потенциальных избирателей, проводя различные агитационные мероприятия и встречи в своих штабах. По словам Тимерьянова, костяк партии составляют молодые люди. Соответственно, и программа кандидата нацелена на прогрессивные изменения.
В высшей фазе своей активности работает и штаб кандидата от КПРФ Артура Шайнурова. За тот небольшой промежуток времени, который остался до выборов, члены штаба пытаются охватить максимальное число избирателей. Это и встречи, и раздача агитационных материалов, работа с электоратом. Артур Шайнуров — опытный кандидат, за его плечами участие в выборах различных уровней.
Не менее опытный кандидат — и представитель от ЛДПР Иван Сухарев, который ранее уже участвовал на выборах главы республики. В штабе также активно готовят раздаточный материал и проводят встречи с избирателями.
Собрать как можно больше обращений и пожеланий от избирателей, чтобы затем расширить свою программу, — такую задачу поставил перед собой штаб кандидата от «Справедливороссов» Владимира Нагорного. Тезисы уже есть: это и борьба с бедностью, и снижение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ.