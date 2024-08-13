В Башкирии в Гафурийском районе открылись новые ФАПы

Свои двери открыли новые фельдшерско-акушерские пункты в сёлах Бурлы, Карагаево и деревне Ибрагимово Гафурийского района. Теперь у жителей этих и близлежащих населенных пунктов появилась возможность получить необходимую медпомощь в комфортных условиях.

Появление электроэнергии, отопления, необходимого оборудования и инструментов — то, чего больше всего ждали жители и медицинские работники Гафурийского района. Альбина Гумерова — фельдшер с 24-летним стажем. Ранее она работала в старом Бурлинском ФАПе, где не было таких удобств, как сейчас.

Теперь после снятия ЭКГ пациентам не нужно ездить с результатами по больницам. Через систему «Промед» врач удаленно через программу связывается с ФАПом, где видны результаты исследований. Поэтому постановка диагноза займет гораздо меньше времени. Это облегчает работу врачей и экономит время лечащегося — он сразу получает необходимое лечение. Плюсы отметила и фельдшер деревни Ибрагимово Исмегуль Садыкова.

Появление нового ФАПа оценили и в селе Карагаево. Фельдшер с более чем 30-летним стажем начала работать в родной деревне, а с 1992 года по сегодняшний день трудится в Карагаевском ФАПе, правда, раньше он был в плачевном состоянии.