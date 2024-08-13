В Башкортостане завершается подготовка к фестивалю «Башкорт аты»

Подготовка площадки к проведению фестиваля «Башкорт аты» завтра будет завершена. Артисты оттачивают финишную часть церемонии открытия мероприятия. У фестиваля обширная программа, поэтому он будет проходить два дня — 15 и 16 августа возле озера Графского в Баймакском районе.

Запланированы четыре блока: деловой, творческий, спортивный, а также выставка товаров местных производителей. Кроме того, планируется проведение шести видов скачек. Главный приз, как и в предыдущие годы, — автомобиль. Традиционно, самым зрелищным и массовым станет конный парад.