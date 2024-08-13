В Башкирии предприятие расширилось в 10 раз благодаря господдержке

Благодаря господдержке станкостроительное предприятие в Уфимском районе расширилось в 10 раз за 5 лет. Группа компаний «Технопром» производит хонинговальные станки, а также устройства с ЧПУ собственной разработки. Сейчас в арсенале предприятия — автоматизированные линии дозирования, клеенаносящее оборудование и дозирующие роботы с машинным зрением.
Это дозирующий робот. Его главная функция — наносить на детали уплотнение, которое защищает их от влаги и пыли. В этом цеху происходит непосредственная сборка таких станков.
А в соседнем цеху производят хонинговальные станки. С их помощью проводят обработку деталей, придают отверстиям нужный размер и шероховатость. Систему управления станка на предприятии разработали совместно с Уфимским авиационным университетом.
Еще одно направление работы предприятия — это автоматизация производства. Здесь собирают роботов для разных задач: сварка, логистика, перекладка. А уже совсем скоро в компании внедрят аналогичную технологию и для своего производства.
Станкостроительное предприятие работает с 2018 года. За этот срок штат компании вырос в 10 раз. Залог успеха — в активной поддержке производства со стороны руководства Башкортостана. В прошлом году на «Инвестчасе» проекту по строительству собственного завода компании Радий Хабиров присвоил статус приоритетного.
На новом заводе в Демском районе Уфы будут производить дозирующих роботов и хонинговальные станки. Также на территории предприятия планируют разместить стартап-студию, где совместно с высшими учебными заведениями будут разрабатывать технологии и услуги в области станкостроения и автоматизации. Строительство завода позволит создать более 50 рабочих мест.