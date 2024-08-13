В Башкирии предприятие расширилось в 10 раз благодаря господдержке

Благодаря господдержке станкостроительное предприятие в Уфимском районе расширилось в 10 раз за 5 лет. Группа компаний «Технопром» производит хонинговальные станки, а также устройства с ЧПУ собственной разработки. Сейчас в арсенале предприятия — автоматизированные линии дозирования, клеенаносящее оборудование и дозирующие роботы с машинным зрением.

Это дозирующий робот. Его главная функция — наносить на детали уплотнение, которое защищает их от влаги и пыли. В этом цеху происходит непосредственная сборка таких станков.

Сами же собираем станок с нуля. Проектируем, закупаем, собираем электрошкафы, собираем все компоненты, каждый узел продумывается. Альберт Шафиев, инженер по автоматизации

А в соседнем цеху производят хонинговальные станки. С их помощью проводят обработку деталей, придают отверстиям нужный размер и шероховатость. Систему управления станка на предприятии разработали совместно с Уфимским авиационным университетом.

На данный момент мы являемся единственной компанией в России и в ближнем зарубежье в области производства хонинговальных станков с ЧПУ, с активным контролем и коррекцией формы цилиндра. Руслан Кадыров, инженер-технолог

Еще одно направление работы предприятия — это автоматизация производства. Здесь собирают роботов для разных задач: сварка, логистика, перекладка. А уже совсем скоро в компании внедрят аналогичную технологию и для своего производства.

Станкостроительное предприятие работает с 2018 года. За этот срок штат компании вырос в 10 раз. Залог успеха — в активной поддержке производства со стороны руководства Башкортостана. В прошлом году на «Инвестчасе» проекту по строительству собственного завода компании Радий Хабиров присвоил статус приоритетного.

«Технопром» регулярно участвует в программах, анонсированных Фондом содействия инноваций, и является получателем гранта от данного фонда. Мы получили помощь от Фонда развития промышленности в виде льготного кредитования, мы плодотворно сотрудничаем с Региональной лизинговой компанией, с Корпорацией развития Республики Башкортостан и Министерством промышленности. Марсель Галиев, директор по развитию компании