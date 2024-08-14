В России резко возросла заболеваемость COVID-19

За последнюю неделю в России резко увеличилось количество заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, рост составил 29,1%.
Сообщается, что рост заболеваемости фиксируется в 59 регионах страны. В период с 5 по 11 августа в целом по России госпитализированы 1100 человек. Данный показатель по сравнению с предыдущей неделей вырос на 24,2%.
За неделю выздоровели 8777 человек, умерли 14 человек. В Башкирии за указанный период направлен на лечение в стационары 51 человек, выздоровели 37 пациентов, количество новых случаев заражения – 123. Двое заболевших умерли.
Напомним, ранее редакция bash.news информировала о том, что в инфекционных отделениях развернуто 140 коек, свободный коечный фонд составляет 45%.