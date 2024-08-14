В Башкирии 28 НКО присоединились к наблюдению за выборами

28 некоммерческих организаций присоединились к независимому наблюдению за выборами в Башкортостане. Объединения подписали соглашение с Общественной палатой республики. Оно закрепляет право наблюдения за проведением выборов в регионе, готовность направлять наблюдателей и сотрудничать в их подготовке.

Соглашение носит открытый характер, поэтому в оставшийся до выборов срок к нему могут присоединяться и другие организации. К предстоящим выборам в республике подготовлены более 13 тысяч наблюдателей, а для повышения их статуса с 15 по 16 августа в Уфе пройдет республиканский форум.