В районе Башкирии из-за обильных осадков подтопило 9 придомовых территорий

Вчера рано утром экстренные службы Башкирии получили сообщение о том, что из-за проливных дождей в селе Байгузино на реке Тайрук поднялась вода.

По информации пресс-службы МЧС по региону, в зоне подтопления оказались 9 придомовых территорий. Спасатели МЧС России оказали всю необходимую помощь населению, местные жители от эвакуации отказались.

Спустя несколько часов, вода начала отступать, ее уровень понизился на 30 см. Вечером подтопленных территорий в селе не осталось, жизнеобеспечение не нарушено, никто не пострадал.