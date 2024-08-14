В Башкирии создают 19 образовательных кластеров по программе «Профессионалитет»

В Башкортостане благодаря программе «Профессионалитет» создается 19 образовательных кластеров – рекордное количество среди российских регионов. Это новые лаборатории, мастерские, условия в которых максимально приближены к реальным. «Профессионалитет» позволяет не только модернизировать колледж под ключ и создать современную образовательно-производственную инфраструктуру, но и выстроить систему целевой подготовки кадров в соответствии с запросом работодателя, обеспечить трудоустройство выпускников. В следующем году в Башкортостане создадут четыре образовательно-производственных кластера.

Новая страница в истории Уфимского художественно-промышленного колледжа открывается в прямом и переносном смысле. Сегодня идет капремонт и здания, и учебной программы – благодаря победе в «Профессионалитете» получили 70 миллионов рублей, на эти деньги в обновленных помещениях установят современную технику, на которой студенты ювелиры будут осваивать новые умения.

Сейчас идет набор студентов по 12 направлениям, в том числе графический дизайн. Здесь стараются создавать новые специальности, которые востребованы современными работодателями. Смогут учиться здесь практически все молодые люди – на некоторые специальности идет набор особенных абитуриентов.

В Илишевском районе уже оценили результаты реализации проекта «Профессионалитет»: на выделенные деньги создали учебно-производственный комплекс, оборудуют мастерские. У выпускников вопросов с трудоустройством не возникло.

Сегодня Башкортостан лидирует по количеству действующих промышленных кластеров – их в республике 13, добавьте к этому 12 индустриальных парков и 19 технопарков. Но важно создавать не только машины, необходимо решать и кадровый вопрос. В республике особое внимание уделяется подготовке специалистов будущего, чьи знания и навыки будут востребованы на рынке труда через несколько лет.