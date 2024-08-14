В Кармаскалинском районе Башкирии ввели в эксплуатацию новый газопровод

Событие, которого сельчане ожидали не один год. До деревни Кулушево Кармаскалинского района дошло голубое топливо. Сегодня состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов. Участие в церемонии приняли временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Право зажечь символический факел почетные гости передают местным жителям. Для них это долгожданное событие. Теперь в их домах есть природный газ.
В церемонии ввода в эксплуатацию внутри- и межпоселкового газопровода участие принял и временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Межпоселковый газопровод Кабаково – Кулушево построили в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Республики Башкортостан на 2021-2025 годы. Общая его протяженность – более 3 километров. Почти шесть тысяч метров сетей газоснабжения было проложено непосредственно внутри деревни. Всё это дало возможность подключить к голубому топливо 148 подворий.
По программе догазификации к голубому топливу свой дом подключили и Рашидовы. Со знаменательным событием семью поздравили сегодня Радий Хабиров и московские гости. В рамках догазификации от собственников домовладений деревни Кулушево уже принято 123 заявки на подключение к газу. По той же программе сегодня голубое топливо стало доступно жителям еще одного населенного пункта республики – деревни Новогуровка Аургазинского района.