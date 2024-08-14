В Кармаскалинском районе Башкирии ввели в эксплуатацию новый газопровод

Мы очень рады, что сегодня большая деревня получит газ и у людей будет хорошая, комфортная жизнь. Это пример того, как мы совместно с «Газпромом» решаем одну из важных задач, которую люди в республике ждут. Нам не стыдно за эту работу, у нас в республике один из самых высоких уровней газификации. Все годы этим занимаемся, но особые слова благодарности, конечно, нашему президенту, потому что по его решению запущены две большие программы – газификации до 2025 года и догазификации, которая упрощает заведение газа непосредственно в ваши дома.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан