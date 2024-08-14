В Кармаскалинском районе Башкирии ввели в эксплуатацию новый газопровод

Событие, которого сельчане ожидали не один год. До деревни Кулушево Кармаскалинского района дошло голубое топливо. Сегодня состоялся ввод в эксплуатацию межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов. Участие в церемонии приняли временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Право зажечь символический факел почетные гости передают местным жителям. Для них это долгожданное событие. Теперь в их домах есть природный газ.

Мы очень рады, что сегодня большая деревня получит газ и у людей будет хорошая, комфортная жизнь. Это пример того, как мы совместно с «Газпромом» решаем одну из важных задач, которую люди в республике ждут. Нам не стыдно за эту работу, у нас в республике один из самых высоких уровней газификации. Все годы этим занимаемся, но особые слова благодарности, конечно, нашему президенту, потому что по его решению запущены две большие программы – газификации до 2025 года и догазификации, которая упрощает заведение газа непосредственно в ваши дома.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В церемонии ввода в эксплуатацию внутри- и межпоселкового газопровода участие принял и временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Фото №1 - В Кармаскалинском районе Башкирии ввели в эксплуатацию новый газопровод

616 тыс. домов по всей стране подключены к газовым сетям в рамках догазификации. В республике принято 62,8 тысяч заявок на догазификацию, в более чем 45 тыс. домовладениях уже пользуются газом. Компенсацию в размере 100 тысяч рублей на прокладку газовой трубы по участку и покупку газового оборудования в субъекте могут получить все 13 определенных Президентом РФ категорий льготников.

Владимир Якушев, временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе

Межпоселковый газопровод Кабаково – Кулушево построили в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Республики Башкортостан на 2021-2025 годы. Общая его протяженность – более 3 километров. Почти шесть тысяч метров сетей газоснабжения было проложено непосредственно внутри деревни. Всё это дало возможность подключить к голубому топливо 148 подворий.

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Пятилетняя программа газификации и бессрочная догазификация позволяют расширять газовую инфраструктуру республики, все больше жителей Башкирии получают возможность пользоваться экономичным и экологически чистым природным топливом. По всей стране мы фиксируем уже более 1 млн исполненных договоров. Будем продолжать реализацию программы социальной газификации в Башкортостане и других регионах России.

Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»

По программе догазификации к голубому топливу свой дом подключили и Рашидовы. Со знаменательным событием семью поздравили сегодня Радий Хабиров и московские гости. В рамках догазификации от собственников домовладений деревни Кулушево уже принято 123 заявки на подключение к газу. По той же программе сегодня голубое топливо стало доступно жителям еще одного населенного пункта республики – деревни Новогуровка Аургазинского района.

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