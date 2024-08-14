На телеканале БСТ состоится премьера проекта «Защитники Отечества»

Сегодня на телеканале БСТ премьера проекта. Программа реализована при содействии филиала фонда «Защитники Отечества». В ней будут рассказывать о бойцах, вернувшихся из зоны спецоперации, о мерах поддержки и тех возможностях, которые предлагают страна и республика для возвращения в мирную жизнь.

Героями проекта также станут родители и жены бойцов, которые ведут активную общественную жизнь, помогают участникам СВО, занимаются волонтерством и воспитывают детей. Расскажут и о социальных координаторах филиала фонда, которых в Башкортостане 97.

Мы будем рассказывать о тех бойцах, которые после передовой, после СВО социализировались здесь, в мирной жизни, и помогают жителям республики. Они также являются поддержкой и опорой для нашей республики.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества»

Первый выпуск проекта смотрите сегодня в 20:30.

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