На телеканале БСТ состоится премьера проекта «Защитники Отечества»

Сегодня на телеканале БСТ премьера проекта. Программа реализована при содействии филиала фонда «Защитники Отечества». В ней будут рассказывать о бойцах, вернувшихся из зоны спецоперации, о мерах поддержки и тех возможностях, которые предлагают страна и республика для возвращения в мирную жизнь.
Героями проекта также станут родители и жены бойцов, которые ведут активную общественную жизнь, помогают участникам СВО, занимаются волонтерством и воспитывают детей. Расскажут и о социальных координаторах филиала фонда, которых в Башкортостане 97.
Первый выпуск проекта смотрите сегодня в 20:30.