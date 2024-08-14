На телеканале БСТ состоится премьера проекта «Защитники Отечества»

Сегодня на телеканале БСТ премьера проекта. Программа реализована при содействии филиала фонда «Защитники Отечества». В ней будут рассказывать о бойцах, вернувшихся из зоны спецоперации, о мерах поддержки и тех возможностях, которые предлагают страна и республика для возвращения в мирную жизнь.