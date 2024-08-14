Башкирию на кубке страны по скалолазанию представят два спортсмена

На кубке страны по скалолазанию нашу республику представят два спортсмена. Через неделю Артем Хабибуллин из Уфы и Камилла Кушаева из Салавата отправятся в Красноярск. Сейчас скалолазы проводят активную подготовку к выступлению.
Артем Хабибуллин стабильно показывает высокие результаты. Воспитанник уфимской спортшколы «Спартак» неоднократно поднимался на пьедестал почета всероссийских соревнованиях. Не теряет мотивации и сейчас.
Но в этом году Артём не доволен своими результатами. Спортсмен выступил на чемпионате страны и двух всероссийских стартах. Теперь исправлять ситуацию спортсмен будет на Кубке России. В Красноярске скалолаз из Башкортостана выступит в дисциплине «скорость». Сейчас на тренировках он делает акцент на лазание, без силовых упражнений.