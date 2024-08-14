Башкирию на кубке страны по скалолазанию представят два спортсмена

На кубке страны по скалолазанию нашу республику представят два спортсмена. Через неделю Артем Хабибуллин из Уфы и Камилла Кушаева из Салавата отправятся в Красноярск. Сейчас скалолазы проводят активную подготовку к выступлению.

Артем Хабибуллин стабильно показывает высокие результаты. Воспитанник уфимской спортшколы «Спартак» неоднократно поднимался на пьедестал почета всероссийских соревнованиях. Не теряет мотивации и сейчас.

Ну, физическая форма пока 70% из 100 планируемых, потому что на 100% пока рано выходить, еще около 12-ти дней до старта. Как подготовка проходит? Это около 5-7 тренировок в неделю по два часа с разной интенсивностью. Ну, сейчас, чем ближе старт, тем ниже интенсивности. Больше отдыха будет.

Артём Хабибуллин, мастер спорта по скалолазанию

Но в этом году Артём не доволен своими результатами. Спортсмен выступил на чемпионате страны и двух всероссийских стартах. Теперь исправлять ситуацию спортсмен будет на Кубке России. В Красноярске скалолаз из Башкортостана выступит в дисциплине «скорость». Сейчас на тренировках он делает акцент на лазание, без силовых упражнений.

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