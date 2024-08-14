Башкирию на кубке страны по скалолазанию представят два спортсмена

Ну, физическая форма пока 70% из 100 планируемых, потому что на 100% пока рано выходить, еще около 12-ти дней до старта. Как подготовка проходит? Это около 5-7 тренировок в неделю по два часа с разной интенсивностью. Ну, сейчас, чем ближе старт, тем ниже интенсивности. Больше отдыха будет.

Артём Хабибуллин, мастер спорта по скалолазанию