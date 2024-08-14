В Башкирии открылся чемпионат МВД России по полосе препятствий со стрельбой

В Башкортостане состоялось открытие чемпионата МВД России по полосе препятствий со стрельбой. На башкирской земле собрались 59 команд из 55 субъектов Российской Федерации.

Соревнования включают в себя бег, преодоление полосы, состоящей из восьми препятствий, и стрельбу из пистолета Макарова по специальным мишенным установкам. Полицейские должны показать лучшие результаты, чтобы в заключительный день соревнований оказаться на победном пьедестале.