В Башкирии успешно реализуется комплекс ГТО

Готов к труду и обороне! Республика Башкортостан успешно реализует комплекс ГТО и развивает интерес молодежи к спорту. Он включает в себя различные нормативы по физической подготовке, которые необходимо выполнить для получения золотой, серебряной или бронзовой медали. Накануне в «Уфа-Арене» любой желающий мог сдать нормативы.

Для Тимура Габдуллина сдача нормативов ГТО не стала трудной задачей. Парень — мастер спорта по велоспорту, но из-за травмы пришлось закончить с профессиональной карьерой. В себе при сдаче нормативов не сомневался, в итоге выполнил прыжок, отжался и сделал наклон вперёд на «золото».

Я бы хотел для вступительных экзаменов, чтобы были какие-то баллы, ну и сам провериться, на что я годен вообще и готов. Тимур Габдуллин, мастер спорта по велоспорту

В этот день все желающие на «Уфа-Арене» могли сдать нормативы ГТО. Для этого нужно было пройти регистрацию прямо на месте, а затем выполнить три упражнения: прыжок в длину, наклон вперёд, а также отжимания или подъём гири.

Очень хорошо, что в муниципальных образованиях хорошо сдаются нормативы ГТО, в ГО Уфе цифры незначительно высокие, но для миллионного города хорошие результаты, сегодняшняя демонстрация – хорошо. Фарит Гиндуллин, директор центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Ульфата Мустафина

Этим летом команда школьников из Уфы победила на региональном этапе летнего фестиваля ГТО. Особенно ярко проявила себя 15-летняя Виктория Харичкова. Она пробежала два километра за семь с половиной минут и проплыла 50 метров за 29 секунд. Кроме того, девушка выполнила рекорд соревнований — отжалась от пола 80 раз.