В Башкирии подрастает юный комментатор ХК «Салават Юлаев»

Найти своё призвание, несмотря на неутешительный диагноз, смог 15-летний Дмитрий Купцов из Благоварского района. Восемь лет назад он начал активно увлекаться хоккеем, и его хобби переросло в желание стать спортивным комментатором. Дима не пропускает матчи уфимского «Салавата Юлаева». Помимо просмотра игр, он их комментирует. Сейчас Дима готовится к своей первой прямой трансляции.

Найти себя и своё призвание в жизни может каждый, несмотря на трудности. Это подтверждает история Дмитрия Купцова из села Языково. С самого рождения у Димы диагноз — артрогрипоз. Ходить возможности нет, он может передвигаться лишь на инвалидной коляске. Но для достижения целей нет преград.

Увлекаться хоккеем Дима начал с самого детства. Тогда он просто наблюдал за уфимским клубом, но через какое-то время решил попробовать себя в роли комментатора. С тех пор его интерес к хоккею стал еще больше.

Каждый его матч начинается по традиции с сирен и вступительных песен. Всё как на арене. Способ комментирования необычный — с помощью настольного хоккея. На нём он изображает полностью ход игры: оборону, забитые шайбы. И даже длительность периода такая же.

На домашних играх «Салавата Юлаева» Дима никогда не бывал. Все матчи смотрел только по телевизору. Но весной этого года сбылась одна его мечта — удалось встретиться с хоккеистами уфимской команды. Они навестили его, пообщались и даже поиграли с ним в настольный хоккей.

В ближайшее время исполнится вторая мечта юноши. Он сможет прокомментировать матч «Кубка республики» в прямой трансляции на телеканале БСТ и впервые побывать на «Уфа-Арене».