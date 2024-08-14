ВК «Динамо-Урал» завершил подготовку к новому сезону

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» завершил подготовку к новому сезону в Уфе. Команда этим летом серьёзно обновила состав и к тому же сменила название. Наши волейболисты отправились в Санкт-Петербург на первый предсезонный турнир.
Одна из главных новостей этого межсезонья — переименование волейбольного клуба «Урал». Теперь болельщикам нужно привыкать к новому названию «Динамо-Урал», а в суперлиге будет сразу три «Динамо». Помимо уфимского — московское и из Соснового Бора. Месяц волейболисты работали в Уфе под руководством наставника Бориса Колчина, готовясь к первому предсезонному турниру.
С 14 по 18 августа в Санкт-Петербурге «Динамо-Урал» уже по традиции примет участие в Мемориале Платонова. Соперниками уфимцев по групповому этапу станут казахский клуб «Жайык», хозяева турнира питерский «Зенит» и «Динамо-ЛО».
Не поедет на Мемориал Платонова в Санкт-Петербург доигровщик Андрей Сурмачевский. Но дело не в повреждении, а в вызове в сборную. Волейболист отправился в Минск, где 17-18 августа в составе национальной команды сыграет две встречи против сборной Беларуси.
Довольно ярко концовку прошлого сезона в составе «Динамо-Урал» провёл молодой доигровщик Кирилл Моторыгин из стерлитамакского «Тархана». Он неплохо вошёл в состав вместо Уроша Ковачевича и в итоге подписал контракт с уфимским клубом на два года.
Только Петар Кршманович не работал в «Уфе» вместе с командой, но новобранец «Динамо-Урал» ездил на Олимпийские игры в Париж в составе сборной Сербии. Отдыхать звёздный игрок не будет, присоединится к команде в Санкт-Петербурге.