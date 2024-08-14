ВК «Динамо-Урал» завершил подготовку к новому сезону

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» завершил подготовку к новому сезону в Уфе. Команда этим летом серьёзно обновила состав и к тому же сменила название. Наши волейболисты отправились в Санкт-Петербург на первый предсезонный турнир.

Одна из главных новостей этого межсезонья — переименование волейбольного клуба «Урал». Теперь болельщикам нужно привыкать к новому названию «Динамо-Урал», а в суперлиге будет сразу три «Динамо». Помимо уфимского — московское и из Соснового Бора. Месяц волейболисты работали в Уфе под руководством наставника Бориса Колчина, готовясь к первому предсезонному турниру.

Ребята работают, уже комплексно, переходим на мячи активно, так как отправляемся на мемориал Платонова, взаимосвязи нарабатываются, все, кто появился новенькие, показывают себя с новой стороны, пока что все перспективно выглядит. Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»

С 14 по 18 августа в Санкт-Петербурге «Динамо-Урал» уже по традиции примет участие в Мемориале Платонова. Соперниками уфимцев по групповому этапу станут казахский клуб «Жайык», хозяева турнира питерский «Зенит» и «Динамо-ЛО».

Сборы ещё продолжаются, две недели первых сборов мы жили на базе в отеле, ездили на тренировки, набирали больше физическую форму, сейчас, по истечении двух недель, начали нарабатывать взаимодействие, все постепенно набирают, постепенно выходят на свой пик. Игорь Фролов, либеро ВК «Динамо-Урал»

Не поедет на Мемориал Платонова в Санкт-Петербург доигровщик Андрей Сурмачевский. Но дело не в повреждении, а в вызове в сборную. Волейболист отправился в Минск, где 17-18 августа в составе национальной команды сыграет две встречи против сборной Беларуси.

Это неплохой опыт, сейчас у нас не так много игр, но такие моменты очень приятно, когда вызывают, попробуем сыграть, потренироваться, пару тренировок будет, пару игр всего будет, ребят своих увижу, приятно. Андрей Сурмачевский, доигровщик ВК «Динамо-Урал»

Довольно ярко концовку прошлого сезона в составе «Динамо-Урал» провёл молодой доигровщик Кирилл Моторыгин из стерлитамакского «Тархана». Он неплохо вошёл в состав вместо Уроша Ковачевича и в итоге подписал контракт с уфимским клубом на два года.

Дебют был хорошим, старался проявить себя, это всё остаётся в прошлом, нужно доказывать и себе лично, руководству, тренеру доказывать на тренировках, что я готов, что всё должно получаться, поработаем, будем замечательно. Кирилл Моторыгин, доигровщик ВК «Динамо-Урал»