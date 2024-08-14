Владимир Якушев высоко оценил организацию выборного процесса в Башкирии

Временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» высоко оценил организацию выборного процесса в Башкортостане. Об этом Владимир Якушев заявил на встрече с секретарями региональных отделений. В мероприятии, которое прошло в штабе общественной поддержки в Уфе, принял участие и Радий Хабиров.
К слову, Владимир Якушев, по совместительству полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, — уроженец Нефтекамска. Он рассказал о важности первичных отделений партии, поблагодарив коллег за плодотворную работу по выполнению общественно значимых задач. В ближайшей перспективе первичные организации должны стать не только опорой партии, но и эффективным социальным лифтом для инициативных неравнодушных людей.