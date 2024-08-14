Владимир Якушев высоко оценил организацию выборного процесса в Башкирии

Огромную работу, которую вы проводите на территории и непосредственно проводите с избирателями и членами нашей партии, всё это позволяет нам достигать те результаты, которые мы на сегодняшний день имеем, когда мы смело можем говорить, когда мы партия большинства. Те результаты, которые демонстрирует республика, они всегда заслуживают уважения.

Владимир Якушев, временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе