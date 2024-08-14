Владимир Якушев высоко оценил организацию выборного процесса в Башкирии

Временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» высоко оценил организацию выборного процесса в Башкортостане. Об этом Владимир Якушев заявил на встрече с секретарями региональных отделений. В мероприятии, которое прошло в штабе общественной поддержки в Уфе, принял участие и Радий Хабиров.

К слову, Владимир Якушев, по совместительству полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, — уроженец Нефтекамска. Он рассказал о важности первичных отделений партии, поблагодарив коллег за плодотворную работу по выполнению общественно значимых задач. В ближайшей перспективе первичные организации должны стать не только опорой партии, но и эффективным социальным лифтом для инициативных неравнодушных людей.

Огромную работу, которую вы проводите на территории и непосредственно проводите с избирателями и членами нашей партии, всё это позволяет нам достигать те результаты, которые мы на сегодняшний день имеем, когда мы смело можем говорить, когда мы партия большинства. Те результаты, которые демонстрирует республика, они всегда заслуживают уважения.

Владимир Якушев, временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе
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