Владимир Якушев посетил студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе

Башкортостан всегда был передовым регионом с очень патриотично настроенными, умными, толковыми и грамотными специалистами. Во всех отраслях экономики Башкортостан является лидером. Поэтому, конечно, принципиально важно, чтобы здесь, на площадке Межвузовского кампуса, была такая обстановка, которая, с одной стороны, конкурентная, потому что наука – это всегда конкуренция, и, с другой стороны, командная работа, которая направлена на развитие республики и в целом страны.

Владимир Якушев, временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе