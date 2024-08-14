Владимир Якушев посетил студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе

Владимир Якушев высоко оценил потенциал и уровень развития Башкортостана, назвав регион одним из лидеров в стране. Об этом он заявил уже во время осмотра межвузовского кампуса.

Там временно исполняющему полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» показали лаборатории и созданную инфраструктуру для исследований. На разных площадках работают коллективы башкирских вузов. Как отметил Якушев, важно не просто проводить научную работу, но и внедрять результаты, в том числе в работу предприятий и бизнеса.

Практическая направленность — один из показателей успешной деятельности подобных учреждений. И Башкортостану удается выполнять поставленные задачи. Радий Хабиров рассказал о проекте кампуса. В рамках второй очереди появятся еще дополнительно 7 башен, в которых будут не только научные площадки, но и комфортные места для проживания студентов.

«Кампус» — это флагманский проект, и он выполняет эту первую задачу. Поверьте, мы хорошо знаем текущее состояние общежитий. Мы тоже прошли через общежития и знаем, что это такое, но, конечно, вашему поколению хотелось бы дать более лучшие условия.

Радий Хабиров
Фото №1 - Владимир Якушев посетил студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе

Владимир Якушев в ходе общения с молодежью заметил, что сейчас страна переживает так называемый период демографической ямы, как последствие 90-х годов. Отсюда же — нехватка кадров. Поэтому в числе задач кампуса — готовить высококлассных специалистов, которые смогут поднимать все отрасли экономики.

Башкортостан всегда был передовым регионом с очень патриотично настроенными, умными, толковыми и грамотными специалистами. Во всех отраслях экономики Башкортостан является лидером. Поэтому, конечно, принципиально важно, чтобы здесь, на площадке Межвузовского кампуса, была такая обстановка, которая, с одной стороны, конкурентная, потому что наука – это всегда конкуренция, и, с другой стороны, командная работа, которая направлена на развитие республики и в целом страны.

Владимир Якушев, временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе
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