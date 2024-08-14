Владимир Якушев посетил студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе

Владимир Якушев высоко оценил потенциал и уровень развития Башкортостана, назвав регион одним из лидеров в стране. Об этом он заявил уже во время осмотра межвузовского кампуса.
Там временно исполняющему полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» показали лаборатории и созданную инфраструктуру для исследований. На разных площадках работают коллективы башкирских вузов. Как отметил Якушев, важно не просто проводить научную работу, но и внедрять результаты, в том числе в работу предприятий и бизнеса.
Практическая направленность — один из показателей успешной деятельности подобных учреждений. И Башкортостану удается выполнять поставленные задачи. Радий Хабиров рассказал о проекте кампуса. В рамках второй очереди появятся еще дополнительно 7 башен, в которых будут не только научные площадки, но и комфортные места для проживания студентов.
Владимир Якушев в ходе общения с молодежью заметил, что сейчас страна переживает так называемый период демографической ямы, как последствие 90-х годов. Отсюда же — нехватка кадров. Поэтому в числе задач кампуса — готовить высококлассных специалистов, которые смогут поднимать все отрасли экономики.