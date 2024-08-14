Болельщик «Салавата Юлаева» впервые будет комментировать матч на БСТ

15-летний Дмитрий Купцов из Благоварского района дебютирует на телеканале БСТ. Завтра активный болельщик «Салавата Юлаева» прокомментирует первую игру нашей команды на Кубке Республики Башкортостан. Увлекаться хоккеем Дима начал с самого детства. Тогда он просто наблюдал за командой, но с тех пор его интерес к хоккею только рос.