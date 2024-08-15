В Башкирии в 2025 году откроют четыре кластера в рамках проекта «Профессионалитет»

В 2025 году в Башкортостане откроют четыре образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он направлен на целевую подготовку специалистов в соответствии с потребностями работодателей. При этом компании и предприятия активно участвуют в разработке образовательных программ.