В Уфе заработала передвижная выставка, посвящённая 125-летию генерала Шаймуратова

В Уфе начала работу передвижная выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения Героя России Минигали Шаймуратова. О боевых заслугах башкирских конников, военных подвигах генерала сказано и написано немало. Его имя воспето в стихах и песнях, о нем написаны книги, поставлены спектакли и сняты фильмы.
На художественных панно в экспозиции представлены жизненный и боевой путь генерала Шаймуратова, история создания и военных событий 112-й Башкавдивизии под его руководством, включая героические события Дебальцевского рейда февраля 1943 года, а также награды военачальника и народная память о нём. Также для гостей выставки состоялся концерт памяти Минигали Шаймуратова.
Кроме того, в национальной библиотеке Ахмет-Заки Валиди состоялась встреча с жёнами участников СВО. Мероприятие было организовано фондом «Защитники Отечества» в поддержку ребят, военнослужащих, выполняющих боевые задачи на СВО. В дружественной атмосфере прошло чаепитие. Родные солдат прослушали молитвы хазрата Баязита и обсудили актуальные вопросы.