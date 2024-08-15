В Уфе заработала передвижная выставка, посвящённая 125-летию генерала Шаймуратова

В Уфе начала работу передвижная выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения Героя России Минигали Шаймуратова. О боевых заслугах башкирских конников, военных подвигах генерала сказано и написано немало. Его имя воспето в стихах и песнях, о нем написаны книги, поставлены спектакли и сняты фильмы.

На художественных панно в экспозиции представлены жизненный и боевой путь генерала Шаймуратова, история создания и военных событий 112-й Башкавдивизии под его руководством, включая героические события Дебальцевского рейда февраля 1943 года, а также награды военачальника и народная память о нём. Также для гостей выставки состоялся концерт памяти Минигали Шаймуратова.