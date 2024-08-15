В Башкирии организовали детский конкурс-пленэр

В республике организовали всероссийский детский конкурс-пленэр. Его участниками стали более 60 ребят из семи регионов России. Накануне юные художники рисовали под дождем пейзаж у подножия шихана Торатау, а сегодня работают уже в столице и изображают объекты культурного наследия Уфы. Творцы пишут свои этюды разными материалами. И техника у них отличается.

Ребят знакомили с историко-культурным наследием Башкортостана: археологическими объектами, архитектурными памятниками, шиханами, с национальной кухней и бытом башкир. Для них башкирские художники организовывали и мастер-классы.