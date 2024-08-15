Сборная Башкирии по эстетической гимнастике проводит сборы в Уфе

Ближайшие соревнования пройдут в сентябре в Ижевске, поэтому лучшие спортсменки республики проводят на тренировках по шесть часов в день. Как наши гимнастки готовятся к первым стартам?

Приход министра спорта республики Руслана Хабибова на тренировки юных спортсменок стал приятным моментом и хорошей мотивацией для всех гимнасток. Сборы проходят девочки от 8 до 16 лет. Тренируются с девяти утра до четырёх часов дня с небольшим перерывом на обед. Но на тяжёлые условия никто не жалуется, все трудятся.

В целом у нас две большие площадки. Большие площадки нужны для того, чтобы каждый тренер мог отрабатывать упражнения, с которым команда будет выезжать в дальнейшем на соревнования. Сборы приурочены к тому, чтобы подготовиться к первым стартам. Рамиля Алпарова, тренер по эстетической гимнастике

Дарья Серова занимается эстетической гимнастикой не так долго – всего два года. Девочка уже ездила на соревнования в Тюмень и Нижний Новгород. Дарья знает, как не уставать во время сборов: самое главное – пораньше ложиться спать и делать массаж.

Даже если у тебя что-то болит, просто попроси или сделай сам себе массаж для ноги, спины и рук, будет болеть, после сборов всё пройдёт, так будут формироваться мышцы, и станешь сильнее и будешь в гимнастике. Дарья Серова

В течение дня девочки-спортсменки проходят несколько площадок: где-то идёт отработка технических элементов, где-то – растяжка и махи, на других гимнастки оттачивают свои композиции. Ева Палкина в эстетической гимнастике уже семь лет. В первый раз девочка вместе с командой после тренировок в Уфе отправится на всероссийские сборы в Нижний Новгород.

Мне очень нравится здесь, тут весело, интересно, конечно, сложно, но всё этого того стоит. На соревнованиях показываются все наши труды и старания, поэтому мне очень нравится, и я не хочу бросать, очень люблю этот вид спорта, я живу им. Ева Палкина