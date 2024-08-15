Сборная Башкирии по эстетической гимнастике проводит сборы в Уфе

Ближайшие соревнования пройдут в сентябре в Ижевске, поэтому лучшие спортсменки республики проводят на тренировках по шесть часов в день. Как наши гимнастки готовятся к первым стартам?
Приход министра спорта республики Руслана Хабибова на тренировки юных спортсменок стал приятным моментом и хорошей мотивацией для всех гимнасток. Сборы проходят девочки от 8 до 16 лет. Тренируются с девяти утра до четырёх часов дня с небольшим перерывом на обед. Но на тяжёлые условия никто не жалуется, все трудятся.
Дарья Серова занимается эстетической гимнастикой не так долго – всего два года. Девочка уже ездила на соревнования в Тюмень и Нижний Новгород. Дарья знает, как не уставать во время сборов: самое главное – пораньше ложиться спать и делать массаж.
В течение дня девочки-спортсменки проходят несколько площадок: где-то идёт отработка технических элементов, где-то – растяжка и махи, на других гимнастки оттачивают свои композиции. Ева Палкина в эстетической гимнастике уже семь лет. В первый раз девочка вместе с командой после тренировок в Уфе отправится на всероссийские сборы в Нижний Новгород.
Сборы у спортсменок продлятся десять дней. Лучшие следом без отдыха поедут в Нижний Новгород. Юные гимнастки привыкли к такому графику, ведь только так добываются победы. А их у наших спортсменок много.