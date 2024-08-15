ВК «Динамо-Урал» одержал победу в «Мемориале Платонова»

Уфимский волейбольный клуб «Динамо-Урал» с победы стартовал в предсезонном турнире «Мемориал Платонова» в Санкт-Петербурге. Наша команда встречалась с клубом «Жайык» из Казахстана и победила в трёх партиях.

Первый сет для уфимцев сложился тяжело – 25:22, во втором «Жайык» уступил – 11:25. Третью партию «Динамо-Урал» забрал с тем же счётом – 25:22. Самым результативным игроком уфимцев стал Андрей Сурмачевский, набравший 16 очков. Вторую игру на «Мемориале Платонова» «Динамо-Урал» сыграет сегодня против «Зенита» в 20:00.