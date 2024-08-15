Уфа принимает сборы по фехтованию «Башкирская пчела»

Мероприятие такого формата проходит в столице республики во второй раз. В тренировочных сборах принимают участие более 60 фехтовальщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и не только. Как проходит подготовка к предстоящему сезону и к каким стартам готовятся спортсмены?

Наставления от олимпийской чемпионки по фехтованию Аделины Загидуллиной особенно важны. Тренировочный сбор у фехтовальщиков проходит в несколько этапов: разминка, растяжка, а после – бои. Но в этот раз именитая спортсменка провела еще и мастер-класс для ребят.

Подобный сбор в столице республики проводится второй год подряд. Количество желающих принять участие в мероприятии увеличилось. В этот раз приехали сильнейшие регионы в фехтовании. Тренировочный сбор интересен тем, что участвуют спортсмены разных возрастов и уровней подготовки: от кандидатов в мастера спорта до начинающих фехтовальщиков.

Тренировочный процесс носит соревновательный формат. Фехтовальщики из разных регионов делятся по командам, проводят бои и тем самым набирают очки в общую копилку своего коллектива.

Фехтовальщики на предстоящий сезон настроены максимально серьезно. Учебно-тренировочные сборы проходят одновременно в двух спортивных комплексах. Под наставничеством Сергея Каткова юноши тренируются в центре имени Римы Баталовой.