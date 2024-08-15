Эксперты объяснили важность ремонта трассы Р-240 в Башкирии

В 2024 году в Башкирии будет начат капитальный ремонт трассы Р-240 Уфа-Оренбург на участке от Стерлитамака до Стерлибашевского поворота.
Дорога будет расширена до четырех полос. Это значительно увеличит пропускную способность трассы и повысит безопасность движения. Все работы запланированы на период с 2024 по 2026 годы.
Научный сотрудник Приволжского филиала Федерального научно-исследовательского социалогического центра РАН Андрей Самсонов отметил в интервью «Башинформу», что ремонт трассы - важный задел для стремительного развития региона.
«Одна из важнейших функций государства и власти - это обеспечение транспортной связанности страны. Любое государство, если оно хочет существовать и развиваться, обязано обеспечивать и поддерживать внутреннюю транспортную связанность. Дорожные проекты, которые реализуются в Башкирии, в частности, капремонт автодороги Р-240, наглядно демонстрируют, что наше государство думает о будущем, о том, что оно должно оставаться сильным и эффективным. На транспортную связанность государства нанизывается много всего: от бизнеса до социальных интересов людей. Надо отметить, что Башкирия по численности населения - один из крупнейших регионов Приволжского федерального округа. И то, что в ПФО реализуются такие проекты - очень важно для укрепления самого государства. Транспортная связанность нужна для властей любого уровня: у федеральных властей реализация таких проектов обусловлена решением общегосударственных вопросов, региональные – решают задачи своего уровня. Любое строительство дорог дает несомненный экономический, логистический и социальный толчок для развития не только конкретного региона, округа, но и страны в целом», - рассказал Андрей Самсонов.
Заместитель директора ООО «Геостройпроект» Азамат Хатмуллин также позитивно отметил новость о расширении федеральной трассы.
«Расширение трассы на этом участке необходимо. После того, как нынешняя двухполосная трасса станет четырехполосной, улучшится транспортное сообщение, станет меньше ДТП, повысится скорость движения. Для республики это очень важно и нужно. Улучшение транспортных связей положительно скажется на экономике региона. В частности улучшится качество и снизится стоимость транспортировки грузов и т.д.», - подчеркнул Азамат Хатмуллин.
Руководитель ФКУ Упрдор «Приуралье» Денис Абрамов отметил, что главное в истории с расширением дороги - безопасность дорожного движения.
«Сейчас 70% ДТП это встречные лобовые столкновения, а после реконструкции здесь появится разделительная полоса. Кроме того обновленная трасса даст импульс социально-экономическому развитию Стерлитамакской агломерации», - рассказал Денис Абрамов.
Житель Стерлитамака Фаим Каекбердин считает расширение трассы Р-240 хорошей перспективой для города и себя как автолюбителя.
«После реконструкции трассы будет меньше аварий, ездить будет безопаснее, кроме того, повышение качества инфраструктуры сделает наш город более привлекательным», - считает Фаим Каекбердин.
На данный момент проект капитального ремонта участка трассы Р-240 получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Сейчас пропускная способность этого участка составляет порядка 17 тысяч автомобилей, в то время как по нормативу только 14 тысяч автомобилей в сутки. Реконструкция позволит улучшить качество освещения, обустроить надземные переходы для пешеходов и улучшить связь между городами Стерлитамакской агломерации.