Эксперты объяснили важность ремонта трассы Р-240 в Башкирии

«Одна из важнейших функций государства и власти - это обеспечение транспортной связанности страны. Любое государство, если оно хочет существовать и развиваться, обязано обеспечивать и поддерживать внутреннюю транспортную связанность. Дорожные проекты, которые реализуются в Башкирии, в частности, капремонт автодороги Р-240, наглядно демонстрируют, что наше государство думает о будущем, о том, что оно должно оставаться сильным и эффективным. На транспортную связанность государства нанизывается много всего: от бизнеса до социальных интересов людей. Надо отметить, что Башкирия по численности населения - один из крупнейших регионов Приволжского федерального округа. И то, что в ПФО реализуются такие проекты - очень важно для укрепления самого государства. Транспортная связанность нужна для властей любого уровня: у федеральных властей реализация таких проектов обусловлена решением общегосударственных вопросов, региональные – решают задачи своего уровня. Любое строительство дорог дает несомненный экономический, логистический и социальный толчок для развития не только конкретного региона, округа, но и страны в целом», - рассказал Андрей Самсонов.