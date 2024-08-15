В Башкирии стартовал фестиваль «Башкорт аты»

Не только определить самого быстрого на коне, но и погрузиться в вопрос сохранения и развития лошадей башкирской породы. Сегодня в Баймакском районе стартовал международный фестиваль «Башкорт аты». На берегу озера Графское собрались конезаводчики, представители бизнеса и просто любители грациозных животных.

Уронить соперника с коня. Вот главная задача для каждого из всадников. Аударыш — это борьба на лошадях. За зрелищными схватками наблюдает и команда из Казахстана. Они тоже в этом году участвуют в новом для себя состязании. Но конёк дружины из Костанайской области — «Ылак». В прошлом году она стала здесь победителем традиционной игры кочевников.

Пока гости из степи наблюдают за борьбой на лошадях, их соперники рядом как раз соревнуются в козлодрании. Суть «Ылака» — забросить в чан соперника тушу козла, в нашем случае муляж животного. Простыми словами, как в футболе, надо забить побольше голов.

В первый день международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты» прошли отборочные туры массовых конно-спортивных состязаний. В рамках «Ирендык мергене» прошли соревнования по конно-верховой стрельбе из лука. Сегодня лучники проходили турецкую трассу. Её длина 99 метров, нужно поразить три мишени. Первый выстрел вперёд, второй назад и третий вбок.

На соседней площадке проходили соревнования по традиционной стрельбе из лука. Мужчины должны были поразить мишень с 70 метров, а женщины — с 60 метров. У каждого по 9 стрел, всего семь подходов.

Пута — турецкая мишень в форме груши. Это что-то вроде очертания всадника. Нижний круг — это голова лошади, верхний — наездника. Задача — поразить любую часть фигуры. Всё же преимущество в финале у того, кто попадет в нижний круг.

Фестиваль лошадей башкирской породы в Баймакском районе проводится третий год подряд. Каждый раз организаторы привносят что-то новое в программу масштабного события. Отдельное внимание единоборствам. Завтра здесь пройдут соревнования по национальной борьбе куреш и самбо. Сегодня же состоялся республиканский турнир по спортивной борьбе грэпплинг среди юношей.