В Башкирии поезда здоровья начали работу в Уфимском районе

Там они находятся уже второй день. За это время обследование успели пройти более 100 человек. У 3-х выявили подозрение на рак, у 17-ти — болезни сердечно-сосудистой системы по результатам ЭКГ, повышенного холестерина и давления. По результатам спирографии 10 жителей направили к пульмонологу. Врачи пробудут в Алексеевке еще один день. Затем отправятся в Зубово.

В течение дня каждые два часа фиксировать измерения. Прописывать препараты с дозировкой и свое самочувствие после, чтобы проанализировать действия лекарств на организм. Это помогает врачу оценить реальную картину гипертонической болезни и зафиксировать скачки высокого давления в разное время суток. На основании полученных результатов специалист оценивает эффективность назначенной терапии и при необходимости сможет скорректировать ее.

Некоторые пациенты впервые посещают гериатра. И пока не понимают, какой это специалист. Если педиатр лечит малышей, а терапевт — взрослых, то гериатр следит за здоровьем именно пожилых пациентов. Кроме стандартной работы терапевта, он выполняет массу функций и решает огромное количество вопросов.

Вчера целый день принимал эндокринолог. И выявил сахарный диабет у 10 пациентов. Врач направил их на дообследование. Завтра на прием жителей Алексеевки ждут кардиолог и окулист. В одном из вагонов поезда здоровья определяют сахар и холестерин в крови, в другом — проводят ЭКГ и измеряют внутриглазное давление. Можно пройти маммографический скрининг и проверить легкие.

Мидхат Аминев тоже старается не пропускать такие медосмотры. У него в прошлый раз выявили ишемию миокарда и направили на коронарографию с последующим стентированием.