В Башкирии спасатели пришли на помощь двум рыбакам

Накануне во время рейда на Аксаровском водохранилище спасатели помогли двум рыбакам. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

Сначала в леске запутался 32-летний мужчина. Он долго пытался ее распутать, леска зацепилась за корягу, рыбак упал в воду, откуда не мог выбраться. Сотрудники службы бросили ему спасательный круг и вытащили на сушу.

Чуть позже в беду попал еще один рыбак. Он уплыл на своей лодке слишком далеко от берега и потерял весло. Спасатели вовремя заметили его: поднялся сильный ветер и началась гроза. Мужчине помогли выбраться на берег.