В Уфе хирурги спасли мальчика с проникающей раной в животе

Мальчик катался на велосипеде, не справился с управлением и упал. Когда падал, он наткнулся на ручку руля без защитной резиновой накладки. Ручка вошла глубоко в живот, рассказывает министр здравоохранения Башкирии в своих социальных сетях.

Мальчуган все же смог встать, однако, когда ручка велосипедного руля выходила из живота, наружу выпали петли внутренних органов. В РДКБ 12-летнего ребенка экстренно прооперировали.

Сейчас он лечится в хирургическом отделении больницы, его жизни ничего не угрожает.