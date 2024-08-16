В Иглинском районе Башкирии уровень рек поднялся на 75 см

В Иглинском районе за минувшие сутки вода поднялась на 75 сантиметров. Такие данные сообщают в Госкомитете Башкортостана по чрезвычайным ситуациям. Больше всего уровень повысился в реке Сим в деревнях Глуховка и Пятилетка.

Подъем наблюдается и на Белой в Куюргазинском районе, в селе Бугульчан, а также в Мелеузе, Салавате, Ишимбае. В Дёмском районе Уфы вода на 20 см поднялась на дороге к садовым товариществам «Казарез» и «Альбатрос». Протяжённость подтопленного участка – 10 метров. Мониторинг водохранилищ республики продолжается.