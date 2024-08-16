В Башкирии задержали 14-летнего угонщика

В Иглинском районе задержан несовершеннолетний угонщик. 35-летняя женщина сообщила об инциденте в полицию. Она выставила свой автомобиль ВАЗ-2114 на интернет-площадку для продажи.

Так называемые покупатели – три подростка – утверждали, что подбирают машину для своего дяди. После осмотра один из молодых людей увел женщину к банкомату для снятия денег, другие в это время угнали автомобиль.