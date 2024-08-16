В Башкирии стартует подомовое информирование о выборах главы республики

19 августа, в понедельник, в Башкортостане начнется подомовой обход для информирования о предстоящих выборах главы республики и депутатов в местные советы. Представители участковых избирательных комиссий расскажут о дате, времени и месте голосования, зарегистрированных кандидатах, способах голосования, разъяснят, в каких случаях и как подается заявление для голосования на дому.
Напомним, выборы Главы Республики Башкортостан и депутатов в местные советы состоятся 6, 7 и 8 сентября. В подготовке задействованы более трех тысяч избиркомов разного уровня, 28 тысяч членов избирательных комиссий.
Сейчас завершается работа по подготовке помещений для голосования, которые должны соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности, санитарных норм, антитеррористической защищенности. Для инвалидов обеспечивается доступность подъездных путей, устанавливаются пандусы, в том числе временные.