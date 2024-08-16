В Башкирии стартует подомовое информирование о выборах главы республики

19 августа, в понедельник, в Башкортостане начнется подомовой обход для информирования о предстоящих выборах главы республики и депутатов в местные советы. Представители участковых избирательных комиссий расскажут о дате, времени и месте голосования, зарегистрированных кандидатах, способах голосования, разъяснят, в каких случаях и как подается заявление для голосования на дому.