В Уфе прошли соревнования по велосипедному спорту

В Уфе на территории спортивного комплекса «Биатлон» разыграли награды на соревнованиях по велосипедному спорту. В первый день сразились девушки 15-16 лет в рамках всероссийских соревнований в гонке критериум. Затем прошли парные заезды чемпионата и первенства страны среди женщин и юниорок. В первый день участие приняли 30 велогонщиц из шести регионов, в дальнейшем их количество увеличилось. В чемпионате и первенстве сразились около 70 спортсменок из 15 регионов.

Эмоционально, порой нервно и тревожно даётся гонка как для самих спортсменов, так и для их наставника. Каждая секунда и каждое очко на промежуточных финишах имеют особенное значение для итогового результата. Не менее важным фактором в групповой гонке является формирование слаженной команды. В гонке критериум участницы в общем преодолели 30 километров, а это 14 кругов.

В первый день в тройку лучших попали представительницы Псковской области и Санкт-Петербурга. Дарина Волкова из Башкортостана остановилась в шаге от призового места. Зато она исправила ситуацию во второй день соревнований в гонке на шоссе. Дарина вместе с Юлией Кругловой замкнули тройку призёров.

Поначалу мне было легко ехать, но проигрывала финиши. Я даже не знаю почему, но, наверное, просто сил не хватало. Самое тяжело было, наверное, когда первые три девочки дали отрыв и мы их догоняли. Но все равно, как по мне, гонка прошла хорошо. Дарина Волкова, участница всероссийских соревнований по велосипедному спорту

Этими стартами организаторы завершили блоки всероссийских соревнований в республике. До окончания сезона планируется провести несколько региональных стартов.

Это подготовительное мероприятие перед следующими соревнованиями, перед парной гонкой. То есть все хорошо готовы, мы надеемся на хорошие результаты в парной гонке. Айдар Камилов, исполнительный директор федерации велосипедного спорта Республики Башкортостан