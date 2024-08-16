На Международный фестиваль «Башҡорт аты» приехало более 11 тысяч гостей

В третий раз баймакская земля принимает фестиваль «Башҡорт аты». Это дань уважения нашим предкам, нашей истории и верному другу башкирского народа – коню. Этот праздник стал международным – с каждым годом мы видим всё большее количество делегаций зарубежных государств. Цель фестиваля – уделить внимание развитию коневодства, традиционного кумысоделия. Это также и научный праздник. Здесь мы проведём целый ряд обсуждений о том, как сохранить нашу башкирскую лошадь. Вы знаете, что в прошлом году мы получили свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь». Теперь всем нам нужно поработать над тем, чтобы сохранить генофонд этого удивительного соратника на всём протяжении жизни башкирского народа. Фестиваль – это и большой культурно-спортивный праздник. Огромное спасибо жителям Баймакского района за предоставленную площадку и организацию этого мероприятия.

Радий Хабиров, Глава Башкирии