На Международный фестиваль «Башҡорт аты» приехало более 11 тысяч гостей
В
торжественной церемонии открытия Международного фестиваля «Башҡорт аты»,
которое состоялось сегодня в Баймакском районе, принял участие Глава Башкирии
Радий Хабиров. Это масштабное мероприятие регион проводит третий год подряд.
Основные
задачи фестиваля – сохранение и развитие традиций коневодства и кумысоделия. На
площадке, обустроенной неподалеку от озера Графского, собралось 11,5 тысячи человек:
конники, ученые, бизнесмены и спортсмены из разных регионов страны, а также
гости из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Гаити,
Турменистана, Камеруна, Египта, Нигерии и Ганы.
Глава
региона Радий Хабиров, открывая мероприятие, поздравил жителей и гостей Башкирии
с этим знаменательным событием и вручил госнаграды за вклад в развитие
коневодства в Башкирии.
В третий раз баймакская земля принимает фестиваль «Башҡорт аты». Это дань уважения нашим предкам, нашей истории и верному другу башкирского народа – коню. Этот праздник стал международным – с каждым годом мы видим всё большее количество делегаций зарубежных государств. Цель фестиваля – уделить внимание развитию коневодства, традиционного кумысоделия. Это также и научный праздник. Здесь мы проведём целый ряд обсуждений о том, как сохранить нашу башкирскую лошадь. Вы знаете, что в прошлом году мы получили свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь». Теперь всем нам нужно поработать над тем, чтобы сохранить генофонд этого удивительного соратника на всём протяжении жизни башкирского народа. Фестиваль – это и большой культурно-спортивный праздник. Огромное спасибо жителям Баймакского района за предоставленную площадку и организацию этого мероприятия.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Высокую
оценку крупнейшему фестивалю дал исполнительный директор Делового совета
Шанхайской организации сотрудничества Сергей Канавский, подчеркнув значение мероприятия
в укреплении международного сотрудничества.
Это не только праздник, а целое мероприятие, где происходит научный и культурный обмен. И это действительно то, что сейчас делается в рамках деятельности Шанхайской организации сотрудничества, о чём говорят главы государств и правительства наших стран, – развитие традиций, понимание друг друга, уважение и взаимопомощь. И то, что сейчас делается на этой площадке, в дальнейшем может быть интерпретировано для более широкого сотрудничества наших государств, чтобы в конечном счёте всё это приносило благо всем народам.
Сергей Канавский, исполнительный директор Делового совета Шанхайской организации сотрудничества
Торжественная
часть открытия фестиваля завершилась вокальной композицией «Аттар саба»,
которую исполнил заслуженный артист Башкирии Тимур Рамазанов.