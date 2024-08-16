«Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в рамках «Кубка Республики Башкортостан»

Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» во втором матче домашнего предсезонного турнира. Уфимская команда в рамках «Кубка Республики Башкортостан» примет на льду «Уфы-Арены» соперников из Нижнекамска. В 18:55 на БСТ начнётся прямая трансляция этой встречи.
Напомним, накануне «Салават Юлаев» уступил в стартовом матче турнира череповецкой «Северстали». В первом периоде счёт открыл форвард череповчан Алексей Кручинин. Это взятие ворот так и осталось единственным в матче. Победа «Северстали».