В Уфе юный болельщик комментировал матч «Салавата Юлаева»

Матч с «Северсталью» на телеканале БСТ прокомментировал 15-летний Дмитрий Купцов из Благоварского района. Активный болельщик «Салавата Юлаева» передвигается на инвалидной коляске и никогда не был на «Уфа-Арене». Весной в его село Языково приехали хоккеисты главной команды республики и побывали в гостях у семьи Купцовых.

Тогда и стало известно об истории Димы и о его мечте стать комментатором. В результате он получил возможность побывать на первой игре предсезонки и отработать ее в прямом эфире БСТ.

Рад здесь оказаться. Есть моменты, где я тороплюсь, наверное, есть моменты, где свою речь я не могу корректно сказать, но я пытаюсь это делать. Неплохо получается, мне нравится действительно.

Дмитрий Купцов
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ