В Уфе юный болельщик комментировал матч «Салавата Юлаева»

Матч с «Северсталью» на телеканале БСТ прокомментировал 15-летний Дмитрий Купцов из Благоварского района. Активный болельщик «Салавата Юлаева» передвигается на инвалидной коляске и никогда не был на «Уфа-Арене». Весной в его село Языково приехали хоккеисты главной команды республики и побывали в гостях у семьи Купцовых.
Тогда и стало известно об истории Димы и о его мечте стать комментатором. В результате он получил возможность побывать на первой игре предсезонки и отработать ее в прямом эфире БСТ.