Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о важности фестиваля «Башҡорт аты»

Признаюсь, в этом году мы были в шаге от того, чтобы отменить фестиваль – не повезло с погодой. Но наши жители и конезаводчики выступили против этого. Благодарю жителей Баймакского района за организацию фестиваля и гостеприимство. Всех с замечательным праздником! Байрам менән!

Радий Хабиров, Глава Башкирии