Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о важности фестиваля «Башҡорт аты»

Глава Башкиирии Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал о значении фестиваля «Башҡорт аты», который проходит в Баймакском районе республики вот уже третий год подряд.
Он отметил, что это масштабное мероприятие – дань уважения предкам, истории и коню, который всегда был верным другом башкирского народа. Цель фестиваля – привлечь внимание к развитию коневодства и кумысоделия.
Кроме того, как полагает руководитель региона, «Башҡорт аты» — это еще и большой спортивный праздник, в рамках которого проходят различные соревнования по национальным видам спорта. Также это мероприятие можно считать и большим международным праздником: ежегодно на башкирскую землю приезжает все больше иностранных гостей.
Фото: Радий Хабиров, ТГ