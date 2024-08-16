Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о важности фестиваля «Башҡорт аты»

Глава Башкиирии Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал о значении фестиваля «Башҡорт аты», который проходит в Баймакском районе республики вот уже третий год подряд.

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о важности фестиваля «Башҡорт аты»

Он отметил, что это масштабное мероприятие – дань уважения предкам, истории и коню, который всегда был верным другом башкирского народа. Цель фестиваля – привлечь внимание к развитию коневодства и кумысоделия.   

Это большой научный праздник. В прошлом году мы получили свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь». Теперь нам нужно работать над сохранением генофонда этого удивительного животного. Обсудили эти вопросы с научным сообществом.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
Фото №2 - Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о важности фестиваля «Башҡорт аты»

Кроме того, как полагает руководитель региона, «Башҡорт аты» — это еще и большой спортивный праздник, в рамках которого проходят различные соревнования по национальным видам спорта. Также это мероприятие можно считать и большим международным праздником: ежегодно на башкирскую землю приезжает все больше иностранных гостей.

Фото №3 - Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о важности фестиваля «Башҡорт аты»

Признаюсь, в этом году мы были в шаге от того, чтобы отменить фестиваль – не повезло с погодой. Но наши жители и конезаводчики выступили против этого. Благодарю жителей Баймакского района за организацию фестиваля и гостеприимство. Всех с замечательным праздником! Байрам менән! 

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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Фото: Радий Хабиров, ТГ

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