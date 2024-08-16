В Уфе в Межвузовском кампусе представили гоночные болиды

В Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра представили гоночные болиды. Мероприятие прошло в рамках месяца науки в Уфе. Команда студентов UGATU Racing Team недавно вернулась с международных соревнований, где заняла второе место. Ребята представили гоночные автомобили, которые полностью разработали сами: от проектирования до дизайна готового болида.