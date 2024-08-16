В Уфе стартовал крупнейший гастрофестиваль «Есть!»

Он проводится уже в пятый раз. На этот раз организаторы выбрали площадку перед «Уфа-Ареной». Жарить, тушить, варить, разливать — участники фестиваля будут до воскресенья. Рестораны и кафе города представили как знакомое меню, так и презентовали для гостей гастроновинки.

Дождливая погода не испугала любителей вкусно поесть и тех, кто предпочитает ее готовить. В этом году фестиваль приурочили к юбилею столицы. Ежегодно количество участников увеличивается. В этот раз на одной площадке можно отведать блюда 120 ресторанов. Предусмотрена и развлекательная программа: конкурс барменов, битва шефов, выступления артистов. С ней можно ознакомиться на официальном сайте проекта.