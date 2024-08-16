Парад лошадей и тысячи участников: как в Башкирии проходит фестиваль «Башкорт аты»

Более 11 тысяч участников и сотни скакунов. В Баймакском районе состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Башкорт аты». Масштабное событие стало не только площадкой для проведения традиционных спортивных и культурных состязаний, но и местом для обсуждения развития башкирской породы лошадей и в целом коневодства в регионе.
Просто удержаться в седле — не про них. Представители конного клуба имени генерала Бакланова из Волгоградской области могут не просто промчаться на коне, но и выполнить на скаку сложнейшие трюки. Показательная «джигитовка» от мастеров своего дела дает официальный старт фестивалю лошадей башкирской породы.
Открытие международного фестиваля «Башкорт аты» — одно из главных и красивых зрелищ. Пока на главной сцене разворачивается театрализованное представление, с горы спускается целая конница.
Участие в параде лошадей принимает более пятисот всадников, а значит, и столько же скакунов. Картина, захватывающая дух, понимаешь всё величие этих грациозных животных, говорят наблюдающие за ярким представлением.
Фестиваль «Башкорт аты» проводится в республике третий год подряд. Это не просто Сабантуй, а гораздо более важное мероприятие, отметил в своем выступлении глава республики. Радий Хабиров подчеркнул, что это дань уважения нашим предкам, истории и верному другу башкирского народа — коню.
«Башкорт аты» стал брендовым событием в республике. С каждым годом количество и география участников увеличивается, всё больше приезжают гостей из-за рубежа. Фестиваль уже носит статус международного.
Во многом личная заинтересованность главы республики в последние годы дала толчок развитию коневодства в регионе, считают эксперты. Популяризировать отрасль при этом очень сильно помогает как раз Фестиваль «Башкорт аты».
В прошлом году республике удалось получить свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь». Главная задача на перспективу — сохранить генофонд породы. Этот вопрос Радий Хабиров сегодня обсудил во время встречи с конезаводчиками. Там же говорили о развитии кумысоделия. В Башкортостане на сегодняшний день содержится более 128 тысяч лошадей. Свыше трети поголовья сосредоточено в Зауралье. Кумысоделами региона ежегодно производится около трех тысяч тонн кумыса.
Международный фестиваль «Башкорт аты» проводится в целях сохранения и развития традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел Республики Башкортостан, роста поголовья и популяризации лошади башкирской породы, а также развития культуры народов кочевых цивилизаций. Мероприятие включает в себя насыщенную деловую, спортивную и культурную программы. Конезаводчики обсуждают проблемы отрасли, борцы меряются силой на ковре, джигиты демонстрируют мастерство верховой езды.