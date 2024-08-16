Парад лошадей и тысячи участников: как в Башкирии проходит фестиваль «Башкорт аты»

Более 11 тысяч участников и сотни скакунов. В Баймакском районе состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Башкорт аты». Масштабное событие стало не только площадкой для проведения традиционных спортивных и культурных состязаний, но и местом для обсуждения развития башкирской породы лошадей и в целом коневодства в регионе.

Просто удержаться в седле — не про них. Представители конного клуба имени генерала Бакланова из Волгоградской области могут не просто промчаться на коне, но и выполнить на скаку сложнейшие трюки. Показательная «джигитовка» от мастеров своего дела дает официальный старт фестивалю лошадей башкирской породы.

Открытие международного фестиваля «Башкорт аты» — одно из главных и красивых зрелищ. Пока на главной сцене разворачивается театрализованное представление, с горы спускается целая конница.

Участие в параде лошадей принимает более пятисот всадников, а значит, и столько же скакунов. Картина, захватывающая дух, понимаешь всё величие этих грациозных животных, говорят наблюдающие за ярким представлением.

Фестиваль «Башкорт аты» проводится в республике третий год подряд. Это не просто Сабантуй, а гораздо более важное мероприятие, отметил в своем выступлении глава республики. Радий Хабиров подчеркнул, что это дань уважения нашим предкам, истории и верному другу башкирского народа — коню.

Действительно, так сложилось, что на протяжении всей истории народов России конь был и верным спутником, и другом, и соратником. И целью фестиваля является уделить внимание, сделать так, чтобы коневодство развивалось, чтобы развивалось спортивное коневодство, чтобы традиционные кумысоделие и коневодство еще более сильными темпами развивалось в нашей республике. Это также и научный праздник. Здесь мы проведем целый ряд научных обсуждений о том, как сохранить нашу башкирскую лошадь. Радий Хабиров

«Башкорт аты» стал брендовым событием в республике. С каждым годом количество и география участников увеличивается, всё больше приезжают гостей из-за рубежа. Фестиваль уже носит статус международного.

Во многом личная заинтересованность главы республики в последние годы дала толчок развитию коневодства в регионе, считают эксперты. Популяризировать отрасль при этом очень сильно помогает как раз Фестиваль «Башкорт аты».

В прошлом году республике удалось получить свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь». Главная задача на перспективу — сохранить генофонд породы. Этот вопрос Радий Хабиров сегодня обсудил во время встречи с конезаводчиками. Там же говорили о развитии кумысоделия. В Башкортостане на сегодняшний день содержится более 128 тысяч лошадей. Свыше трети поголовья сосредоточено в Зауралье. Кумысоделами региона ежегодно производится около трех тысяч тонн кумыса.

Это, конечно, особенное мероприятие. Мы его придумали не просто для того, чтобы погулять, повеселиться. На самом деле, это многоаспектная история на самом деле. Главная цель фестиваля – поддержка и пропагандирование всего, что связано с коневодством. Здесь есть все составляющие – историческая, этническая, служебная. Есть экономика и спорт. При этом, конечно, фестиваль имеет праздничный характер. Важно, что «Башҡорт аты» – это пространство для объединения людей, которые профессионально занимаются коневодством и просто любят лошадей. Радий Хабиров