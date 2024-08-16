В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк заработал шиномонтаж

В Кармаскалинском районе заработал шиномонтаж на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. Он входит в придорожный комплекс, который начали строить в прошлом году. Рассмотрели этот проект на одном из «Инвестчасов» главы республики, внесли в перечень приоритетных и сразу дали земельный участок. Сначала там построили кафе и торговую точку, сейчас в планах возвести еще несколько объектов.

Галимьян Ахметзакиев заезжает сюда за продуктами почти каждый день. По словам мужчины, в Варшавке магазинов нет, а тут недалеко на трассе Уфа-Инзер-Белорецк построили небольшую торговую точку. Теперь не надо ехать в райцентр, здесь и закупаются все местные. Сюда часто приезжают аграрии, так как их сельхозтехника всегда нуждается в шиномонтаже. Заезжают и большегрузы.

Руслан Даушев выехал из Уфы в сторону Улукулево. По пути он заметил новый придорожный комплекс. И решил завернуть. Мужчина считает, что сервис вдоль дорог должен быть функциональным. Для дальних поездок только кофе и бутерброд — не вариант, нужно первое, второе, а также где поспать.

Утолить голод здесь можно вкусным обедом. Для тех, кто предпочитает халяльную еду, есть отдельное кафе. Для путников открыли и молельный дом. Можно совершить омовение и намаз в комфортных условиях. Комната открыта для всех, и туда может зайти и не мусульманин. Там можно отдохнуть или переодеться. Есть также отдельная парковка для автобусов и большегрузов. На этом месте планируют построить еще три объекта: автомойку, еще одну торговую точку и гостиницу. Будут и уличные лавки для продажи. Обустроят площадку для детей.

Проект строительства этого придорожного комплекса был представлен на «Инвестчасе» главы республики и был признан одним из масштабных и приоритетных. Сразу же выделили почти пять тысяч квадратов в аренду без каких-либо торгов.

Совещания в формате «Инвестчас» доказали свою эффективность и признаны одними из лучших в России. Этот инструмент поддержки стал определённым мостиком доверия между бизнесом и властью. Проводят такие встречи с 2018 года.