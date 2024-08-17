Радий Хабиров предложил выдавать учителям льготные путевки в санаторий

Сегодня в Стерлитамаке проходит августовское педагогическое совещание. На мероприятии присутствует и руководитель региона Радий Хабиров.

Он поручил заняться разработкой программы, которая бы позволила выдавать учителям республики льготные путевки в региональные санатории. Радий Хабиров подчеркнул: восстановление здоровья учителей - важная задача, однако государство не может оплатить путевку полностью.



«Надо найти какое-то финансирование и каждый год определенное количество педагогов оздоравливать. Поручаю министерству образования и науки в течение месяца внести предложения по предоставлению двухнедельных путевок для педагогов», - сказал Радий Хабиров.